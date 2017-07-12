Ожидается визит президента Египта в Азербайджан

2017-07-12 08:52 | www.oxu.az | 3

«В повестке двусторонних отношений между Азербайджаном и Египтом на ближайшее время подготовка официального визита президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в Азербайджан».

Как передает Oxu.Az, oб этом сказал Trend посол Азербайджана в Египте Турал Рзаев.

Осенью стороны на уровне дипломатических ведомств планируют активизировать работы по подготовке визита президента Египта в Баку, который может состояться до конца года.

Безусловно, визит на таком высоком уровне придаст большой импульс развитию сотрудничества двух стран во всех сферах, отметил дипломат.

Президент Абдель Фаттах ас-Сиси ранее был приглашен на IV Глобальный форум открытых обществ, который состоялся в марте 2016 года в Баку. Однако из-за плотного графика президента Египта визит не состоялся.

Сегодня основными направлениями двустороннего сотрудничества стран являются сферы энергетики, туризма, сельского хозяйства, медицины и фармацевтики, где Египет обладает большим опытом.

В целом объем товарооборота между двумя странами за последние пять-шесть лет составил порядка пяти миллиардов долларов, отметил Рзаев.

Обе страны имеют большой потенциал для роста объема товарооборота, сказал он.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, объем товарооборота между двумя странами в январе-мае 2017 года составил 3,5 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот Азербайджана с Египтом увеличился на один миллион долларов, или на 40 процентов.

A.C.

