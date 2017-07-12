ВВС Турции уничтожили 11 террористов РПК
2017-07-12 09:05 | www.oxu.az | 4
В результате ударов ВВС Турции в провинциях Мардин и Хаккари уничтожены 11 террористов РПК.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщает Генштаб ВС Турции.
В районе Даргечит провинции Мардин уничтожены восемь террористов и две огневые точки боевиков.
В провинции Хаккари уничтожены три террориста РПК и убежище боевиков.
Террористическая организация PПK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.