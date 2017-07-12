В Китае строительный кран упал на машину, погибли семь человек

2017-07-12 08:49 | www.trend.az | 4

Строительный кран упал на автомобиль в городе Пунин китайской провинции Гуандун, жертвами инцидента стали семь человек, еще трое получили травмы, передает РИА Новости.



Как сообщает телеканал CCTV, трагедия произошла во второй половине дня во вторник. Все погибшие скончались на месте. Пострадавшие, среди которых есть дети, были доставлены в больницу.

Информации о том, по какой причине произошел инцидент, пока не поступало.