Турция высоко оценивает поддержку стран в период событий, связанных с попыткой военного переворота - администрация президента

2017-07-12 09:45 | www.trend.az | 4

АНКАРА /Trend/ - Анкара высоко оценивает поддержку, оказанную Турции другими странами в период событий, связанных с попыткой военного переворота в стране, сказали Тrend в среду в Администрации президента Турции.

Было отмечено, что попытка военного переворота была серьезным испытанием для народа Турции

«В этот день Турция еще раз узнала своих друзей, которые поддержали правительство страны», - сказали в Администрации президента.

Также было отмечено, что народ Турции доказал всему миру свою приверженность демократическим ценностям, а не к хаосу и нестабильности.

"Именно благодаря народу, Турция смогла предотвратить попытку военного переворота", - сказали в Администрации президента страны.

Отметим, что накануне в Анкаре начались мероприятия в связи с годовщиной попытки переворота в Турции, предпринятой в ночь с 15 на 16 июля прошлого года. В мероприятиях принимают участвуют политические лидеры страны.

В рамках мероприятий также проводится фотовыставка, посвященная событиям, произошедшим во время попытки переворота.

С 11 по 16 июля в 81 провинции Турции пройдут мероприятия, посвященные этой дате, основные из которых состоятся в Анкаре и Стамбуле, где будут открыты памятники жертвам мятежников. В парламенте страны пройдут специальные заседания.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)