Gece yarısı barda silahlı saldırı: Barı kapatıp kaçtılar

2017-07-12 02:53 | www.trend.az | 1

Olay, gece yarısı merkez Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Bir barda, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine gruptan bir kişi belindeki tabancasını çıkartarak ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerin sağ koltuk altı ve sağ koluna isabet ettiği Osman Şahin, yaralandı.

BAR SAHİBİ VE ÇALIŞANLAR KAÇTI

Can havliyle kendini bardan dışarı atan Şahin, yol kenarına yığıldı. Bu sırada bar sahipleri ve çalışanları da mekanı kapatıp, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla ambulansa taşınan Şahin, Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Şahin’in durumunun ağır olduğu belirtildi. Şahin’in bardaki kavgaya dahil olup olmadığını araştıran polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.