Саакашвили: Я не боюсь лишиться украинского гражданства

2017-07-12 09:19 | www.oxu.az | 4

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не боится лишения украинского гражданства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА «Новости», об этом он сказал в эфире телекомпании «Рустави 2».

«Что касается лишения украинского гражданства — то это из сферы фантазии, если бы у них (властей Украины. — «Газета.Ru») хватило на это силы, то они были бы в лучшей форме. У них нет политического ресурса и к тому же, я этого не боюсь», — сказал Саакашвили.

В ноябре 2016 года бывший губернатор Одесской области заявил, что президент Украины Петр Порошенко поручил лишить его украинского гражданства.

Н.О.