Официальный курс маната к мировым валютам на 12 июля
2017-07-12 09:51 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 июля установлен на уровне 1,702 и 1,9548 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.
|
Курсы валют и драгметаллов
|
12.07.17
|
1 доллар США
|
1 USD
|
1,702
|
1 евро
|
1 EUR
|
1,9548
|
1 австралийский доллар
|
1 AUD
|
1,3024
|
1 аргентинский песо
|
1 ARS
|
0,1001
|
100 белорусских рублей
|
100 BYR
|
0,8624
|
1 бразильский реал
|
1 BRL
|
0,523
|
1 дирхам ОАЭ
|
1 AED
|
0,4634
|
1 южноафриканский ранд
|
1 ZAR
|
0,1257
|
100 южнокорейских вон
|
100 KRW
|
0,1486
|
1 чешская крона
|
1 CZK
|
0,0749
|
1 чилийский песо
|
1 CLP
|
0,2553
|
1 китайский юань
|
1 CNY
|
0,2508
|
1 датская крона
|
1 DKK
|
0,2629
|
1 грузинский лари
|
1 GEL
|
0,7087
|
1 гонконгский доллар
|
1 HKD
|
0,2179
|
1 индийская рупия
|
1 INR
|
0,0264
|
1 британский фунт стерлингов
|
1 GBP
|
2,1878
|
100 индонезийских рупий
|
100 IDR
|
0,0127
|
100 иранских риалов
|
100 IRR
|
0,0047
|
1 шведская крона
|
1 SEK
|
0,2029
|
1 швейцарский франк
|
1 CHF
|
1,7684
|
1 израильский шекель
|
1 ILS
|
0,4776
|
1 канадский доллар
|
1 CAD
|
1,3193
|
1 кувейтский динар
|
1 KWD
|
5,6125
|
1 казахский тенге
|
1 KZT
|
0,0052
|
1 киргизский сом
|
1 KGS
|
0,0246
|
100 ливанских фунтов
|
100 LBP
|
0,1129
|
1 малайзийский ринггит
|
1 MYR
|
0,3962
|
1 мексиканский песо
|
1 MXP
|
0,095
|
1 молдавский лей
|
1 MDL
|
0,094
|
1 египетский фунт
|
1 EGP
|
0,0951
|
1 норвежская крона
|
1 NOK
|
0,2058
|
100 узбекских сомов
|
100 UZS
|
0,0424
|
1 польский злотый
|
1 PLN
|
0,4613
|
1 российский рубль
|
1 RUB
|
0,0281
|
1 сингапурский доллар
|
1 SGD
|
1,2331
|
1 саудовский риал
|
1 SAR
|
0,4538
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
1 SDR
|
2,3618
|
1 турецкая лира
|
1 TRY
|
0,4718
|
1 тайваньский доллар
|
1 TWD
|
0,0559
|
1 таджикский сомони
|
1 TJS
|
0,1938
|
1 новый туркменский манат
|
1 TMM
|
0,487
|
1 украинская гривна
|
1 UAH
|
0,0656
|
100 японских иен
|
100 JPY
|
1,5007
|
1 новозеландский доллар
|
1 NZD
|
1,232
|
Золото (1 унция)
|
1 XAU
|
2061,2071
|
Серебро (1 унция)
|
1 XAG
|
27,0278
|
Платина (1 унция)
|
1 XPT
|
1516,482
|
Палладий (1 унция)
|
1 XPD
|
1427,978