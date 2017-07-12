0 Официальный курс маната к мировым валютам на 12 июля
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Официальный курс маната к мировым валютам на 12 июля

2017-07-12 09:51 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 июля установлен на уровне 1,702 и 1,9548 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют и драгметаллов

12.07.17

1 доллар США

1 USD

1,702

1 евро

1 EUR

1,9548

1 австралийский доллар

1 AUD

1,3024

1 аргентинский песо

1 ARS

0,1001

100 белорусских рублей

100 BYR

0,8624

1 бразильский реал

1 BRL

0,523

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4634

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1257

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1486

1 чешская крона

1 CZK

0,0749

1 чилийский песо

1 CLP

0,2553

1 китайский юань

1 CNY

0,2508

1 датская крона

1 DKK

0,2629

1 грузинский лари

1 GEL

0,7087

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2179

1 индийская рупия

1 INR

0,0264

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,1878

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0127

100 иранских риалов

100 IRR

0,0047

1 шведская крона

1 SEK

0,2029

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7684

1 израильский шекель

1 ILS

0,4776

1 канадский доллар

1 CAD

1,3193

1 кувейтский динар

1 KWD

5,6125

1 казахский тенге

1 KZT

0,0052

1 киргизский сом

1 KGS

0,0246

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1129

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,3962

1 мексиканский песо

1 MXP

0,095

1 молдавский лей

1 MDL

0,094

1 египетский фунт

1 EGP

0,0951

1 норвежская крона

1 NOK

0,2058

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0424

1 польский злотый

1 PLN

0,4613

1 российский рубль

1 RUB

0,0281

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2331

1 саудовский риал

1 SAR

0,4538

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3618

1 турецкая лира

1 TRY

0,4718

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0559

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1938

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,487

1 украинская гривна

1 UAH

0,0656

100 японских иен

100 JPY

1,5007

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,232

Золото (1 унция)

1 XAU

2061,2071

Серебро (1 унция)

1 XAG

27,0278

Платина (1 унция)

1 XPT

1516,482

Палладий (1 унция)

1 XPD

1427,978

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