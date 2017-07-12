Официальный курс маната к мировым валютам на 12 июля

2017-07-12 09:51 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 июля установлен на уровне 1,702 и 1,9548 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.