В Минске пройдет пленарное заседание XIX Всемирного конгресса русской прессы

2017-07-12 09:52 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Пленарное заседание XIX Всемирного конгресса русской прессы "Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации" пройдет сегодня в Минске, сообщает БЕЛТА.

После официального открытия конгресса запланирована работа двух панельных сессий "Вызовы и возможности: суверенитет, интеграция, глобализация" и "СМИ в условиях цифровой революции". Обе эти сессии нацелены на масштабное обсуждение актуальной для информационного сообщества повестки дня. Вместе с конгрессом пройдет традиционный медиафорум "Партнерство во имя будущего". Организаторы сочли необходимым, чтобы на одной площадке работали все гости, потому что у прессы нет границ и тематика, которую планируется обсуждать, общая для всех.

Форум собрал в Беларуси представителей СМИ 52 государств. Страна принимает конгресс уже во второй раз -15-й по счету проходил на этой же площадке в 2013 году.

Организаторами XIX Всемирного конгресса русской прессы выступают Всемирная ассоциация русской прессы, Министерство информации Беларуси, Фонд сотрудничества с русскоязычной прессой - Фонд ВАРП.

Всемирная ассоциация русской прессы (ВАРП), созданная 24 июня 1999 года, - открытая международная неправительственная организация печатных и электронных средств массовой информации, агентств, издательств, редакций, телевизионных и радиопрограмм. По данным Совета ВАРП, русскоязычные газеты, журналы, издательства, радио, телевидение существуют сейчас более чем в 70 странах мира. Значительная часть из них представлена в ВАРП или сотрудничает с ней.