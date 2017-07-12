Сын генерала Новрузали Оруджева задержан за автохулиганство - ОФИЦИАЛЬНО

2017-07-12 10:21 | www.apa.az | 4

Об этом АПА сообщил глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов. Согласно информации, 3 июля 2017 года житель города Баку Рустам Оруджев, несмотря на лишение права на вождение автомобиля и находясь за рулем автомобиля BMW с государственным номерным знаком 10-OG-300, нарушил правила дорожного движения и натолкнулся на основательный упрек со стороны водителя автобусного маршрута Сянана Самедова. Рустам Оруджев 8 остановок преследовал на автомобиле этот маршрутный автобус, что вызвало беспокойство и испуг пассажиров. В ответ на возражения водителя автобуса Рустам Оруджев с группой лиц на глазах у пассажиров избил его.

По факту в следственном отделе Управления полиции Бинагадинского района 4 июля 2017 года было возбуждено уголовное дело по статье 221.2.1 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Азербайджанской Республики.

В отношении Р.Оруджева суд избрал меру пресечения в виде ареста.

В настоящее время принимаются необходимые оперативно-следственные меры с целью привлечения к ответственности других участников преступления.

Отметим, в 2014 году Р.Оруджев сбил пешехода и сбежал с места преступления. Его задержали и приговорили к 4 годам лишения свободы. Отбыв треть срока, в 2016 году Р.Оруджев вышел на свободу условно-досрочно.

Рустам Оруджев является сыном бывшего заместителя начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на воинскую службу Азербайджанской Республики – бывшего начальника Главного управления по призыву на воинскую службу Новрузали Оруджева. Вчера Н.Оруджев был отстранен от занимаемой должности.