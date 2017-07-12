Жители Грузии признали Ильхама Алиева самым доброжелательным мировым лидером

2017-07-12 09:33 | www.oxu.az | 3

Жители Грузии признали Ильхама Алиева наиболее доброжелательным мировым лидером.

Такие данные показал опрос, проведенный грузинской газетой «Квирис палитра», передает Oxu.Az со ссылкой на «Вестник Кавказа».

В рамках опроса примерно 500 респондентам предлагался вопрос: «Как вы думаете, кто из лидеров является наиболее доброжелательным политиком?». На первое место вышел президент Азербайджана Ильхам Алиев. Вслед за ним расположились президенты США и Украины Дональд Трамп и Петр Порошенко.

Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Реджеп Тайип Эрдоган и Тереза Мей также вошли в число самых доброжелательных мировых лидеров.

Н.О.