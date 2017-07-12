Пожар в Гызылагаджском природном заповеднике потушен - минэкологии

2017-07-12 09:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Пожар, произошедший вчера днем в Гызылагаджском государственном природном заповеднике, был ночью потушен, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в среду.

Из-за сильного ветра огнем была охвачена территория в три гектара. Сотрудниками минэкологии и пожарными бригадами МЧС было предотвращено распространение огня на еще большую территорию.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)