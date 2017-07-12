Генпрокуратура: Сын генерала арестован – ОБНОВЛЕНО

2017-07-12 10:30 | www.oxu.az | 4

Генпрокуратура Азербайджана распространила официальную информацию в связи с человеком, совершившим хулиганские действия в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов сообщил, что 3 июля этого года лишенный водительских прав житель города Баку Рустам Оруджев, управляя автомобилем марки BMW с государственным номерным знаком 10-OG-300, восемь остановок преследовал маршрутный автобус из-за того, что водитель автобуса сделал ему обоснованное замечание по поводу нарушения правил дорожного движения.

«Это его действие стало причиной беспокойства граждан и вызвало панику среди людей. Он совершил хулиганские действия на глазах у пассажиров, избив водителя автобуса. Следует отметить, что Рустам Оруджев еще в 2014 году был приговорен к 4 годам лишения свободы за то, что сбежал с места ДТП со смертельным исходом пешехода, а в 2016 году условно досрочно освобожден. Вышеуказанный случай хулиганства произошел именно в период пребывания на свободе», - отметил Султанов.

По факту 4 июля 2017 года в Следственном отделе Бинагадинского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 221.2.1 (хулиганство совершенное группой лиц) Уголовного Кодекса.

В отношении Р.Оруджева, обвиняемого по данной статье, решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время по делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия по привлечению к ответственности других лиц, виновных в совершении преступления.

Отметим, что Рустам Оруджев является сыном генерал-майора Новрузали Оруджева.

Вчера распоряжением президента Ильхама Алиева Н.Оруджев был освобожден от должности заместителя начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на воинскую службу Азербайджанской Республики – начальника Главного управления по призыву на воинскую службу.

17:52 (11.07.2017)

В Баку сын заместителя начальника Госслужбы по мобилизации и призыву граждан на военную службу, генерал-майора Новрузали Оруджева – Рустам Оруджев избил водителя автобусного маршрута. Инцидент произошел 3 июля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, Рустам Оруджев, лишенный права на вождение автомобиля, незаконно находясь за рулем автомобиля BMW с государственным номерным знаком 10-OG-300, нарушил ПДД и натолкнулся на справедливый упрек водителя автобусного маршрута Сенана Самедова.

Глава пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов заявил, что в ответ на возражения водителя автобуса Рустам Оруджев на глазах у пассажиров набросился на него и стал избивать, тем самым совершив противоправные действия.

До этого Р.Оруджев преследовал водителя на протяжении часа.

Напомним, что сын высокопоставленного чиновника не впервые столь неистовым образом нарушает законы. В 2014 году Р.Оруджев сбил пешехода и сбежал с места преступления. Впоследствии его задержали и приговорили к 4 годам лишения свободы. Отбыв треть срока, Р.Оруджев вышел на свободу условно-досрочно. Находясь на поруках, он вновь совершил преступление.

4 июля Управление полиции Бинагадинского района возбудило уголовное дело в отношении Р.Оруджева по статье 221.2.1 УК Азербайджана. Решением суда автохулиган взят под стражу.

Э.А.

