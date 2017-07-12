Президент Беларуси примет участие в пленарном заседании XIX Всемирного конгресса русской прессы

2017-07-12 10:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Беларуси Александр Лукашенко примет сегодня участие в пленарном заседании XIX Всемирного конгресса русской прессы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.



В мероприятии примут участие представители из 52 стран. В их числе 238 из 213 средств массовой информации. Также его участниками станут государственные и общественные деятели Беларуси и России, руководители и представители международных организаций, дипломатических миссий, депутатского корпуса, органов госуправления, бизнес-сообщества, политологи и медиаэксперты.



На пленарном заседании и в формате панельных дискуссий будут обсуждаться важнейшие темы современности: какие приоритеты современной цивилизации генерируются в медиапространстве; является ли оно источником развития, партнерства и добрососедства стран и народов во имя будущего; как противостоять вызовам и угрозам 21 века; как объединить усилия всех стран в борьбе с угрозами и вызовами миру и стабильности.



I Всемирный конгресс русской прессы прошел в июне 1999 года в Москве и Сочи. На нем было принято решение создать Всемирную ассоциацию русской прессы - открытую международную неправительственную независимую организацию печатных и электронных средств массовой информации. Ее учредителями выступили Информационное телеграфное агентство России (ТАСС) и Российский институт прессы. В разные годы почетными гостями Конгресса становились Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент России Дмитрий Медведев, Президент Украины Леонид Кучма, Федеральный канцлер ФРГ Герхард Шредер, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, гендиректор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура и другие государственные и политические деятели.