Арестован директор отеля центра отдыха в Исмаиллы, где погибли два человека

2017-07-12 11:02 | www.apa.az | 5

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, в связи с фактом смерти 7 июля в центре отдыха «Green House» Адыгезалова Эмина и Гюльгусейна Гулиева, а также фактом получения травм Зауром Алиевым и Эльтекином Омаровым в прокуратуре Исмаиллинского района было возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Азербайджанской Республики, назначены соответствующие экспертизы.

В ходе расследования было установлено, что директор отеля Эльхан Гасанов, не выполнив в надлежащем порядке служебные обязанности, грубо нарушил требования «Правил использования электрической энергии», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил устройства электроустановок».

Эльхан Гасанов обвиняется по статье 314.2 (Халатность, приведшая по неосторожности к смерти пострадавшего или другим тяжелым последствиям) УК Азербайджанской Республики. В его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время следствие продолжается.