Глава ЦРУ: Иран хочет стать гегемоном на Ближнем Востоке

2017-07-12 10:43 | www.oxu.az | 4

Иран стремится занять доминирующие позиции на Ближнем Востоке и является крупнейшим вызовом для США в данном регионе в долгосрочной перспективе. Такое мнение выразил во вторник вечером директор ЦРУ Майкл Помпео, выступая на мероприятии, организованном в пригороде Вашингтона в Тайсонс-Корнер (штат Вирджиния) американской НПО «Альянс разведки и национальной безопасности», сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«В лице Ирана мы сталкиваемся с противником «на марше». В отличие от ИГИЛ (террористическая группировка «Исламское государство») и его «халифата»-миража, Исламская Республика Иран является мощным государством, представляющим собой самого крупного в мире спонсора терроризма. Его сила и влияние продолжают расти, особенно в последние годы. Если смотреть на происходящее в Сирии, Йемене и Ираке, то можно увидеть угрозу», - отметил Помпео.

С его точки зрения, Иран «явно добивается того, чтобы стать державой-гегемоном в регионе». «Несмотря на то, что в настоящее время мы концентрируем внимание на том, чтобы уничтожить ИГИЛ, крупнейший вызов нам на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе представляет собой Иран, и ЦРУ будет играть центральную роль в отражении этой угрозы», - заявил глава ведомства.

Н.О.