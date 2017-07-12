Около 150 специалистов индустрии развлечений из разных стран встретятся в Минске

2017-07-12 10:38 | www.trend.az | 4

Международная встреча специалистов индустрии развлечений пройдет в Минске 12-14 июля, сообщили Белта организаторы мероприятия.

Такой форум профессионалов развлекательной индустрии проводится ежегодно уже в шестой раз. Его организует Российская ассоциация парков и производителей аттракционов (РАППА).

В мероприятии примут участие руководители и специалисты парков, развлекательных центров, аквапарков, санаторно-курортных комплексов, туристических компаний, учреждений культуры, представители городских администраций, общественные организации, производители аттракционной техники и др. Всего ожидается около 150 участников из 50 городов России, Беларуси и других стран мира (Италии, Германии, Польши, Испании, Казахстана, Украины, Турции, Польши и др.).

Летняя встреча РАППА проводится с целью обмена опытом среди профессионалов культурно-развлекательной отрасли, обсуждения актуальных проблем современной парковой и развлекательной сферы, знакомства специалистов с новыми технологиями мировой индустрии развлечений, привлечения внимания к туристическому потенциалу различных городов и регионов.

По словам организаторов мероприятия, Минск выбран местом проведения форума потому, что Беларусь является перспективным регионом для развития индустрии развлечений и реализации интересных социокультурных проектов, здесь уделяют повышенное внимание развитию туристической и культурно-досуговой сферы.

На летней встрече РАППА будут рассмотрены такие вопросы, как развитие парков культуры и отдыха, создание комфортных общественных пространств, выбор оптимальной концепции развлекательных центров и другие. Авторитетные эксперты развлекательного бизнеса проведут мастер-классы. Запланирована презентация нового оборудования и последних достижений развлекательной индустрии от ведущих производителей. Состоится презентация проекта первого белорусского тематического парка развлечений "Зодиак".

Гости посетят аквапарк "Лебяжий", музей истории Великой Отечественной войны, офис компании Wargaming, парк культуры и отдыха имени Челюскинцев, центральный детский парк имени Горького, тематический развлекательный центр "Динозаврия", Мирский замок и дворцово-парковый комплекс в Несвиже.

Форум пройдет при поддержке Министерства спорта и туризма, управления спорта и туризма Минского горисполкома, посольства Беларуси в России.