Аргентинский сенатор осудила армянскую провокацию, в результате которой были убиты мирные азербайджанцы

2017-07-12 10:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Глава группы дружбы с Азербайджаном в Сенате Аргентины Мария Эстер Лабадо осудила армянскую провокацию, в результате которой были убиты мирные азербайджанцы.

«Хочу выразить глубокое сожаление в связи с убийством армянскими вооруженными силами гражданских лиц в селе Алханлы Физулинского района. Это беспокоит нас не только потому, что противоречит духу наших народов, но еще и из-за того, что убийство детей обязательно должно быть осуждено», - говорится в письме Лабадо, поступившем в посольство Азербайджана.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)