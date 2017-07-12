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В Баку задержан бывший заключенный, совершивший убийство

2017-07-12 11:12 | www.apa.az | 5

В результате принятых сотрудниками правоохранительных органов неотложных следственных и оперативно-розыскных мер по горячим следам было раскрыто убийство, совершенное в Наримановском районе.

Как сообщает АПА, в совместном заявлении прокуратуры города и Главного управления полиции Баку говорится, что 10 июля около 11:00 в одной из квартир на улице Ага Нейматуллы Наримановского района было обнаружено тело Барышова Юрия Петровича (1951 г.р.) со следами насилия на нем.

По данному факту в прокуратуре Наримановского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

В результате принятых неотложных следственных и оперативно-розыскных мер в качестве подозреваемого лица был задержан Акаев Гусейн Рамазанович, который ранее был судим за разбой.

Сейчас следственное управление прокуратуры Баку продолжает принимать необходимые меры по уголовному делу.

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