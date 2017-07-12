Посол: «Азербайджан всегда поддерживал Турцию в борьбе с FETÖ»

2017-07-12 11:15 | www.apa.az | 4

«Как вам известно, террористическая организация FETÖ действует и за пределами Турции. За пределами Турции также ведется достойная борьба против этой террористической организации. Азербайджан всегда поддерживал Турцию в этой борьбе»

Как сообщает АПА, об этом во время выступления на пресс-конференции, посвященной годовщине со дня попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года, заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Посол отметил, что в ночь попытки госпереворота 15 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев сразу позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: «Сила Турции - это сила Азербайджана, сила Азербайджана – это сила Турции. Видя рядом Азербайджан в борьбе с терроризмом, мы ощущаем большую силу».