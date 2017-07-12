Дорогие автомобили сына уволенного генерала – ФОТО

2017-07-12 10:48 | www.oxu.az | 5

Распространены фотографии автомобилей Рустама Оруджева - сына бывшего заместителя начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на воинскую службу Азербайджанской Республики – бывшего начальника Главного управления по призыву на воинскую службу Новрузали Оруджева.

Как передает Oxu.Az, Рустам Оруджев, несмотря на лишение водительских прав, находясь за рулем автомобиля BMW с государственным номерным знаком 10-OG-300, нарушил правила дорожного движения и избил водителя автобусного маршрута Сенана Самедова.

Вчера распоряжением президента Ильхама Алиева Н.Оруджев был отстранен от занимаемой должности.

Э.А.

