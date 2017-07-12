Дженнифер Лопес презентовала откровенный клип с участием бывшего супруга – ВИДЕО + ФОТО

2017-07-12 10:55 | www.oxu.az | 4

Американская певица Дженнифер Лопес представила свежую видеоработу на испаноязычный трек «Ni Tu Ni Yo», записанный совместно с кубинской группой «Gente De Zona».

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Новый клип Джей Ло был снят в стиле 1970-х годов. Локацией для съемок послужила Южная Флорида.

По сюжету видео, героиня Лопес знакомится с сексуальным фотографом (Котан Фернандес), в которого сразу же влюбилась.

В ролике 47-летняя исполнительница появляется в нарядах с откровенными разрезами и позирует обнаженной на фоне тропических растений.

Примечательно, что в съемках видео «Ni Tu Ni Yo» задействован и бывший супруг звезды Марк Энтони, появляющийся в начале клипа.

A.C.

