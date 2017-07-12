Первый аукцион Азербайджанского фонда страхования вкладов признан несостоявшимся

2017-07-12 10:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Баку 10 июля прошел первый аукцион по продаже имущества ликвидированных азербайджанских банков, сообщает в среду Азербайджанский фонд страхования вкладов.

Согласно сообщению, на первом аукционе на продажу были выставлены жилой дом, находящийся на балансе Atrabank, начальной стоимостью 2 363 250 манатов, а также различная мебель и оборудование на балансе Royalbank начальной стоимостью 17 421 манат.

Из-за отсутствия покупателей аукцион признан несостоявшимся.

Лицензии обоих банков были отозваны в 2016 году из-за несоответствия их совокупного капитала минимальному требованию регулятора [50 миллионов манатов] и невыполнения обязательств перед кредиторами.

Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года. Верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента. Максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.

Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада.

(Автор: Анвар Мамедов)