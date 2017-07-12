В Баку Range Rover врезался в «КамАЗ»: Пострадал высокопоставленный чиновник ФОТО + ВИДЕО

2017-07-12 11:06 | www.oxu.az | 4

В Баку на аэропортовской трассе произошло ДТП, водитель травмирован.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, авария произошла на аэропортовской трассе.

Автомобиль марки Range Rover въехал в автомобиль марки «КамАЗ», принадлежащий занимающейся расчисткой ограждений ОАО «Азеравтойолсервис». В результате автомобиль был деформирован, а водитель зажат в нем.

На место привлечены сотрудники службы спасения особого риска министерства по чрезвычайным ситуациям, сотрудники МЧС извлекли водителя из деформированного автомобиля.

Отметим, что водителем Range Rover является начальник отдела технического обеспечения Главного управления государственной дорожной полиции Баку, 31-летний капитан полиции Джабир Фирдовси оглу Гусейнов. Во время аварии он получил тяжелые травмы и был госпитализирован в Клинический медцентр №3.

В связи с происшествие на территории возникла пробка. По факту начато расследование.

По факту ведется расследование.