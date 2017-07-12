Эльчин Гулиев дал протест России, ФСБ убрала Карабах - ОБНОВЛЕНО

2017-07-12 11:10 | www.oxu.az | 4

Пограничное управление ФСБ РФ в Армении внесло уточнение в сообщение, распространенное двумя днями ранее, о совместных учениях по предотвращению вторжения нарушителей в Армению и Нагорный Карабах.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, тогда говорилось о действиях элементов боевого порядка Мегринского пограничного отряда ПУ ФСБ России в Армении и 2-го пограничного отряда ПВ СНБ Армении при поиске нарушителей государственной границы, пытающихся прорваться «вглубь территории Нагорного Карабаха».

«В соответствии с замыслом проведения тренировки, два условных нарушителя государственной границы, в ходе нарушения государственной границы из Исламской Республики Иран в Республику Армения, преодолели линейную часть сигнализационного комплекса, далее пересекли административную границу Республики Армения и НКР и предприняли попытку скрыться в горной местности», — подчеркивалось в сообщении.

Данная информация и использованные формулировки вызвали протест в Баку, в связи с чем начальник Государственной пограничной службы Азербайджана Эльчин Гулиев направил официальное письмо главе Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации генералу армии Владимиру Кулишову.

По информации армянских СМИ, в ответ ПУ ФСБ РФ в Армении решило дать опровержение и поменять текст предыдущего сообщения.

«Пограничное управление ФСБ России в Республике Армения сообщает, что при проведении на участке ответственности Мегринского пограничного отряда (армяно-иранский участок границы) тренировки сил и средств по осуществлению пограничного поиска отрабатывался их порядок действий по пресечению прорыва условных нарушителей из Исламской Республики Иран в Республику Армения», — отмечается во втором варианте сообщения пресс-службы ПУ ФСБ в Армении.

20:24 (11.07.2017)

10 июля 2017 года армянский интернет ресурс ru.armeniasputnik.am распространил информацию о совместных учениях Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с Пограничными войсками Национальной службы безопасности Армении, которые были проведены по сценарию попытки пересечь государственную границу Азербайджанской Республики через территорию Исламской Республики Иран.

Как передает Oxu.Az, в связи с распространенной информацией АПА обратилось в Государственную пограничную службу Азербайджанской Республики.

Как сообщили в пресс-службе ГПС в ответ на запрос, с целью внесения ясности в вопрос начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев направил официальное письмо главе Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, генералу армии Владимиру Кулишову.

В информации отмечается, что в ближайшее время в связи с данным вопросом будет предоставлена дополнительная информация.

С.Б.

