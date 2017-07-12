Эркан Озорал: «Переговоры в связи с экстрадицией Фатуллаха Гюлена продолжаются»

2017-07-12 11:29 | www.apa.az | 3

«Переговоры в связи с экстрадицией в Турцию лидера террористической организации FETÖ Фатуллаха Гюлена продолжаются».

Как сообщает АПА, об этом во время выступления на пресс-конференции, посвященной годовщине со дня попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года, заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

По словам посла, союзники Турции в этом вопросе должны выполнить взятые на себя обязательства: «К сожалению, от других стран в этом вопросе мы не видим деликатности, которую проявляет Азербайджан».

Э.Озорал сказал, что после попытки госпереворота темпы экономики Турции усилились, ведется достойная борьба с террором.

Напомним, Ф.Гюлен в данный момент проживает в США.