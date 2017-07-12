В турецкой Конье уничтожено пять боевиков ИГИЛ

2017-07-12 11:18 | www.oxu.az | 3

Турецкие полицейские ликвидировали ходе операции в городе Конья в центральной части страны пять предполагаемых боевиков террористической группировки «Исламское государство», четверо полицейских получили ранения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении администрации провинции Конья в среду.

«В районе Мерам города Конья утром 12 июля проводилась операция по задержанию подозреваемого к причастности к ИГИЛ. В ее ходе находившиеся в его доме боевики открыли огонь по полицейским. В результате перестрелки пять террористов были уничтожены, четверо полицейских получили легкие ранения. В доме обнаружено пять автоматов Калашникова, пистолет и большое число боеприпасов. Проводится опознание тел убитых», — сообщили местные власти.

Н.О.