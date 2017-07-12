Директор центра отдыха в Исмаиллы арестован из-за гибели отдыхающих

2017-07-12 11:25 | www.oxu.az | 3

В связи с несчастным случаем, произошедшим в центре отдыха Green House в Исмаиллинском районе, арестован директор данного центра.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, по факту смерти 7 июля в центре отдыха Green House Адыгезалова Эмина и Гюльгусейна Гулиева, а также получения травм Зауром Алиевым и Эльтекином Омаровым, в прокуратуре Исмаиллинского района было возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК АР, назначены соответствующие экспертизы.

В ходе расследования было установлено, что директор центра отдыха Эльхан Гасанов, не выполнив в надлежащем порядке служебные обязанности, грубо нарушил требования «Правил использования электрической энергии», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил устройства электроустановок».

Эльхан Гасанов обвиняется по статье 314.2 (Халатность, приведшая по неосторожности к смерти пострадавшего или другим тяжелым последствиям) УК АР. В его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время следствие продолжается.

Э.А.

