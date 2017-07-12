Некоторые вещатели в Азербайджане нарушают требования закона о рекламе – Нацсовет

2017-07-12 11:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане наблюдаются случаи нарушения некоторыми вещателями требований законодательства о рекламе, сказал в среду Trend заведующим мониторинговым отделом Национального совета по теле- и радиовещанию (НСТР) Тевеккюль Дадашев.

По его словам, в особенности внимание привлекают нарушения, связанные с объемом рекламы, демонстрируемой в течение одного часа. «Также в некоторых случаях можно наблюдать рекламу спонсоров, специальные коммерческие передачи с большой длительностью. Однако в этих вопросах занимается позиция определенных уступок с учетом материального положения вещателей и развития теле- и радиопространства. Наша цель - помогать вещателям, а не притеснять их административным путем. В этом смысле мы считаем, что такая позиция может помочь улучшению материального положения вещателей», - сказал Дадашев.

Он добавил, что уступки в этом направлении были всегда, но это не дает оснований вещателям для коммерциализации эфира.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)