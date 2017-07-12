Азербайджан и Турция начинают реализацию проекта о любви Кёроглу и Нигяр

2017-07-12 11:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр юного зрителя и Бакинский Центр турецкой культуры Института Юнуса Эмре начинают реализацию проекта “Eşqi Nigar” (Любовь Нигяр) по мотивам дастана "Кёроглу", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В связи с реализацией проекта прошла встреча между директора театром, заслуженным деятелем искусств Мубаризом Гамидовым и директором центра Ибрагимом Йылдырымом. Спектакль будет поставлен коллективом театра при поддержке Bakı Yunus Emre İnstitutu. Режиссер – постановщик – заслуженный деятель искусств Бахрам Османов. Премьера спектакля пройдет в Баку и турецком городе Болу в ноябре-декабре этого года. Главная цель проекта – развитие культурных связей между Азербайджаном и Турцией, пропаганда славной истории тюркского мира

Спектакль будет представлен в новой версии и будет в большой степени повествовать о любви Кёроглу и Нигяр. В рамках проекта будут проведены выставки изобразительного искусства и книг, посвященные дастану "Кёроглу".

Выдающийся памятник устной литературы конца XVI - начала XVII века эпос "Кёроглу" - художественное отражение борьбы азербайджанского народа против местных феодалов и иноземных захватчиков. В эпосе отразились глубокий патриотический дух, любовь к трудовому народу и ненависть к угнетателям. Этот памятник искусства перекликался с историческими событиями того времени. Он распространился не только среди создавшего его народа, но стал широко известен от Средней Азии до Балкан, завоевав должное место в устной и письменной литературе народов, борющихся за свою свободу. Тема эпоса вызвала многочисленные отклики и подражания в творчестве других народов.

Кёроглу – храбрый и бесстрашный воин, умелый полководец, покровитель простых тружеников, ашуг и тонкий ценитель поэзии и искусства. Герой щедр, благороден, хранит верность своей возлюбленной Нигяр. В эпосе Нигяр показана как благоразумная, чуткая, ласковая и верная своему чувству подруга. В ее образе воплощена духовная красота азербайджанской женщины. Всю свою жизнь Нигяр посвятила движению Кероглу. Она страстно верит в правоту своего возлюбленного и изо всех сил помогает ему бороться против феодального гнета. Нигяр оказывает материнскую заботу соратникам Кероглу, ее ум и предусмотрительность часто указывают им верный путь. Однако мягкой и нежной Нигяр не чужд героизм. В тяжелую минуту она берет стрелы в руки, беспощадно уничтожая врагов. Она также становится надежной опорой Кёроглу в старости…

(Автор: Вугар Иманов)