Атамбаев назвал Киргизию раем для бизнеса

2017-07-12 11:34 | www.oxu.az | 3

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на встрече с представителями крупнейших корпораций США назвал страну раем для бизнеса.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, в Бишкеке проходит первый бизнес-форум Кыргызстан – США, на котором присутствуют представители крупнейших американских компаний.

«Кыргызстан уже становится раем для бизнеса, свободной страной, где можно инвестировать и зарабатывать большие деньги, работая честно и прозрачно», - заверил Атамбаев.

Президент отметил важность налаживания прямых контактов с представителями крупного американского бизнеса. Он добавил, что приезд американской деловой делегации свидетельствует о растущем интересе бизнеса развитых стран к сотрудничеству с Бишкеком.

Н.О.