Турция высоко оценивает поддержку Азербайджана в борьбе с движением Гюлена

2017-07-12 11:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция высоко оценивает поддержку Азербайджана в борьбе с движением Фетхуллаха Гюлена, сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал в среду на пресс-конференции, посвященной годовщине попытки переворота в Турции, предпринятой в ночь с 15 на 16 июля прошлого года.

"К сожалению, Турция не получает необходимой поддержки от международного сообщества в борьбе с движением Гюлена. Азербайджан же с самого начала поддерживал и продолжает поддерживать нас в этом вопросе", - сказал он.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.



После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.



(Автор: Ляман Зейналова)