Кыргызстан и Чехия обсудили вопросы сотрудничества

2017-07-12 11:20 | www.trend.az | 3

Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев накануне встретился с заместителем министра иностранных дел Чешской Республики Иво Шрамеком, в рамках участия в работе неформальной встречи Министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ в г.Мауэрбах, Австрия, передает КНИА «Кабар».

В ходе беседы наряду с вопросами двустороннего характера были обсуждены актуальные вопросы регионального взаимодействия, а также сотрудничества в рамках многосторонних организаций.

Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению двусторонних связей, обсудили широкий ряд вопросов международной повестки дня.

По итогам встречи были достигнуты договоренности об активизации межгосударственного политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, путем проведения взаимных визитов межведомственных делегаций и первого заседания совместной Кыргызско-чешской комиссии по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

Чешская сторона выразила поддержку демократическим реформам, реализуемым в Кыгызстане, в преддверии предстоящих президентских выборов в КР.

Сторонами были обсуждены вопросы реализации инициатив КР по проектам «Таза Коом» и обеспечения чистой питьевой водой населения сельской местности КР.