Кыргызстан и Чехия обсудили вопросы сотрудничества
2017-07-12 11:20 | www.trend.az | 3
Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев накануне встретился с заместителем министра иностранных дел Чешской Республики Иво Шрамеком, в рамках участия в работе неформальной встречи Министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ в г.Мауэрбах, Австрия, передает КНИА «Кабар».
В ходе беседы наряду с вопросами двустороннего характера были обсуждены актуальные вопросы регионального взаимодействия, а также сотрудничества в рамках многосторонних организаций.
Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению двусторонних связей, обсудили широкий ряд вопросов международной повестки дня.
По итогам встречи были достигнуты договоренности об активизации межгосударственного политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, путем проведения взаимных визитов межведомственных делегаций и первого заседания совместной Кыргызско-чешской комиссии по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.
Чешская сторона выразила поддержку демократическим реформам, реализуемым в Кыгызстане, в преддверии предстоящих президентских выборов в КР.
Сторонами были обсуждены вопросы реализации инициатив КР по проектам «Таза Коом» и обеспечения чистой питьевой водой населения сельской местности КР.