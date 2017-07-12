В мессенджере Facebook появится реклама

2017-07-12 11:48 | www.oxu.az | 3

Facebook объявила, что рекламные ролики в разработанном компанией мессенджере будут доступны пользователям по всему миру, передает Oxu.Az со ссылкой на Kommersant.

Изначально бета-версию функции просмотра рекламы в мессенджере протестировали в Австралии и Таиланде еще в январе.

«Теперь мы предлагаем компаниям по всему миру возможность использовать Facebook, чтобы расширить круг своей аудитории благодаря мессенджеру», - заявили в пресс-службе соцсети.

Facebook добавляет, что его мессенджером ежемесячно пользуется более 1 млрд человек.

«Это означает, что компании любого размера получат новый инструмент для установления связи с клиентами», - уверены представители соцсети. Так же, как в Facebook и Instagram, реклама в мессенджере будет оптимизирована под интересы каждого пользователя. Размещаться рекламные ролики будут на домашней вкладке мобильного приложения.

Н.О.