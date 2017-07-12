В Губе автомобиль сорвался в овраг: Водитель впал в кому – ФОТО
2017-07-12 11:54 | www.oxu.az | 3
На магистрали Баку-Губа произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, автомобиль марки Mercedes, управляемый жителем села Велвели Гисметом Адил оглу Агакишиевым 1987 г.р. с государственным регистрационным знаком 90-FZ-930, потерял управление и врезался в дерево на обочине дороги и сорвался в овраг.
В результате происшествия водитель получил черепно-мозговую травму и в состоянии комы был доставлен в реанимационное отделение Губинской центральной районной больницы. Как сообщили из больницы, состояние пострадавшего остается тяжелым.
По факту в Губинском районном отделе полиции ведется расследование.
З.Г.