В Губе автомобиль сорвался в овраг: Водитель впал в кому – ФОТО

2017-07-12 11:54 | www.oxu.az | 3

На магистрали Баку-Губа произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, автомобиль марки Mercedes, управляемый жителем села Велвели Гисметом Адил оглу Агакишиевым 1987 г.р. с государственным регистрационным знаком 90-FZ-930, потерял управление и врезался в дерево на обочине дороги и сорвался в овраг.

В результате происшествия водитель получил черепно-мозговую травму и в состоянии комы был доставлен в реанимационное отделение Губинской центральной районной больницы. Как сообщили из больницы, состояние пострадавшего остается тяжелым.

По факту в Губинском районном отделе полиции ведется расследование.

З.Г.