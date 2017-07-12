Возьмите кредит от Unibank при помощи WhatsApp

2017-07-12 11:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Теперь, вы сможете с легкостью подать заявку на кредит в любом месте. Эту возможность вам предоставляет новая услуга Unibank - UniWhatsApp кредит.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в среду, для подачи заявки следует лишь через программу WhatsApp отправить имя, фамилию, отчество и контактный номер на номер 050 77 88 117. Ответив на вопросы оператора, вы сможете за короткое время получить информацию об условиях и возможности получения кредита. Услуга UniWhatsApp кредит позволяет взять кредит без потери времени и с легкостью.

Заказать кредит можно и через сайт www.unibank.az , и через Unibank Mobile http://onelink.to/ffdbwf .

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank обладает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах.

Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.azHYPERLINK "http://www.facebook.com/unibank.az%A0,https://twitter.com/unibank%A0" ,HYPERLINK "http://www.facebook.com/unibank.az%A0,https://twitter.com/unibank%A0"https://twitter.com/unibankHYPERLINK "http://www.facebook.com/unibank.az%A0,https://twitter.com/unibank%A0" ).

Unibank, созданный, в результате объединения двух передовых коммерческих банков, «MBANK» (1992 года) и «PROMTEXBANK»(1994 года), в 2002 году, является одним из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank оказывает услуги около 950 тыс. различным клиентам, как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка находятся такие крупные мировые финансовые институты, как Европейский банк развития и реконструкции и Немецкая инвестиционная корпорация (DEG).

Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью, как в регионах, так и в столице. За 25 лет своей успешной коммерческой деятельности и участию во многих социальных проектах, банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.