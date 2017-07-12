Первая торговая делегация США посетит Таджикистан

2017-07-12 11:24 | www.trend.az | 5

Первая торговая делегация США, организованная Деловым советом США и Таджикистана (USTHBC), 12 июля прибудет в Душанбе. Делегация проведет два с половиной дня в стране и встретится с представителями министерств и ведомств Таджикистана, международных финансовых учреждений и местными деловыми кругами. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в МИД РТ.

В рамках своего визита торговая делегация США проведет бизнес-форум в Душанбе 14 июля в тесном сотрудничестве с «AmCham Tajikistan», целью которого является презентация идей, продуктов и услуг приглашенных компаний для того, чтобы определить взаимовыгодные возможности.

«В состав Торговой делегации США входят основатели USKGZBC и USTJBC — AGCO, «Baker & McKenzie» и «General Electric» и новый член этой делегации — Американский совет по международному образованию», — говорится в заявлении МИД РТ.

Кроме того, к делегации присоединятся корпорации США, такие, как «AES», «Amity Technology», «APR Energy», «The Coca-Cola Company», «Mobilized Construction» и «WHITE 64».