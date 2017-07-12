Погранслужба России внесла изменение в информацию о проведенных на оккупированных территориях Азербайджана учениях

2017-07-12 12:09 | www.apa.az | 5

Пограничное управление ФСБ РФ внесло изменение в сообщение, распространенное двумя днями ранее о проведении российско-армянских учений на границе с Ираном.

Как сообщает АПА со ссылкой на news.am, в обновленной версии информации удален топоним «Нагорный Карабах».

В заявлении отмечается, что пограничное управление ФСБ России в Республике Армения сообщает, что при проведении на участке ответственности Мегринского пограничного отряда (армяно-иранский участок границы) учений по осуществлению пограничного поиска с привлечением всевозможных сил и средств, отрабатывался порядок действий по недопущению прорыва условных нарушителей из Исламской Республики Иран в Республику Армения.

Отметим, ранее в информации сообщалось, что Пограничная служба ФСБ Российской Федерации совместно с Пограничными войсками Национальной службы безопасности Армении осуществили совместную деятельность в связи с поисками нарушителей границы оккупированного Нагорного Карабаха. Конкретно интернет ресурс ru.armeniasputnik.am распространил информацию о совместных российско-армянских учениях на границе Армении с Ираном. Подразделения пограничного управления ФСБ России в Армении и погранвойск СНБ Армении отработали сценарий пресечения попытки прорыва нарушителей из Ирана в оккупированный Арменией нагорно-карабахский регион Азербайджана. Часть учений проводилась на оккупированных территориях Азербайджана.

Напомним, в связи с этой информацией АПА обратилось в Государственную пограничную службу Азербайджанской Республики. В пресс-службе ГПС сообщили АПА, что для внесения ясности в данный вопрос начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев направил официальное письмо главе Пограничной службы ФСБ Российской Федерации, генералу армии Владимиру Кулишову. В информации отмечается, что в ближайшее время в связи с данным вопросом будет предоставлена дополнительная информация.