Президент собрал министров

2017-07-12 11:56 | www.oxu.az | 3

Под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам.

Как передает Oxu.Az, глава государства открыл заседание вступительной речью.

Затем с докладами об итогах шести месяцев года выступили министр экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багиров, председатель Государственного комитета по вопросам имущества Керим Гасанов и председатель Открытого акционерного общества «Мелиорация и водное хозяйство» Ахмед Ахмедзаде.

Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.

Н.О.