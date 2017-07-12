Гюлен согласился на экстрадицию в Турцию

2017-07-12 12:03 | www.oxu.az | 3

Оппозиционный проповедник Фетхуллах Гюлен не собирается бежать из США в том случае, если Вашингтон согласится выдать его Анкаре.

Как передает Oxu.Az, об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

По словам Гюлена, предположения о возможном бегстве в Канаду не соответствуют его реальным намерениям. Если запрос турецкой стороны об экстрадиции будет удовлетворен, проповедник согласится с решением властей США.

«Если США посчитают уместным выдать меня, я поеду (в Турцию)», - сказал он.

Н.О.