В Туркменистане аккредитован посол Боснии и Герцеговины

2017-07-12 11:27 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Акджа Нурбердыева приняла верительные грамоты чрезвычайного и полномочного посла Боснии и Герцеговины Кемала Муфтича, говорится в среду в сообщении туркменского правительства.

Посол передал слова приветствия от высшего руководства своей страны главе государства Гурбангулы Бердымухамедову.

В ходе встречи дипломат был проинформирован о ключевых векторах внутренней и внешней политики Туркменистана.

Он был ознакомлен и со структурой и многосторонней деятельностью Меджлиса, его ролью в свете проводимых демократических преобразований.

Муфтич подчеркнул стремление своей страны к налаживанию с Туркменистаном более тесного и продуктивного торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, в том числе по линии туризма и спорта.

Отмечались перспективы сотрудничества в таком направлении, как обмен опытом в области коневодства.

Чрезвычайный и полномочный посол Боснии и Герцеговины был также принят в министерстве иностранных дел, где состоялся обмен мнениями по приоритетным аспектам двустороннего партнёрства.

(Автор: Гусейн Гасанов)