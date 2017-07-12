В районах Азербайджана ожидаются дожди, грозы

2017-07-12 12:15 | www.apa.az | 5

13 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, подует северо-восточный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24°, днем 29-34°, в Баку ночью 22-24°, днем 31-33° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы 760 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 65-75%, днем - 45-55%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 21-22°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 22-23°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 24-25° тепла.

В горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди. Подует восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 32-37°, в горах ночью 12-17°, днем 20-25° тепла.