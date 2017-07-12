В центре ASAN Kommunal №2 будут оказываться 3 новых вида услуг

2017-07-12 12:12 | www.oxu.az | 4

С сегодняшнего дня в центре ASAN Kommunal №2 граждане могут воспользоваться услугами министерства внутренних дел по выдаче и замене удостоверений личности, выдаче и замене паспортов, а также замене водительских прав.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Согласно информации, причиной оказания данных услуг помимо центров ASAN xidmət и в центре ASAN Kommunal №2 является высокая плотность граждан на Бакинском железнодорожном вокзале, многочисленные обращения, поступившие со стороны пассажиров и возникновение большой необходимости в данных услугах.

Было отмечено, что основная цель заключается в оказании услуг гражданам в соответствии с принципами прозрачности, оперативности, комфортности, ответственности и вежливости и самое главное - достижение удовлетворения граждан.

Граждане в связи с указанными услугами могут обратиться в центр в будние дни с 10:00 до 18:00 часов, в субботу с 10:00 до 17:00.

Отметим, что в центрах ASAN Kommunal гражданам представлены 45 видов услуг ОАО «Азеришыг», ОАО «Азерсу» и «Азеригаз».

З.Г.