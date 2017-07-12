Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров по итогам социально-экономического развития в I полугодии 2017 года и предстоящим задачам (ФОТО)

2017-07-12 11:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В среду под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева прошло заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2017 года и предстоящим задачам.

Глава государства открыл заседание вступительной речью.

Затем выступили министр экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багиров, председатель Государственного комитета по вопросам имущества Керем Гасанов и председатель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Ахмед Ахмедзаде.

Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.

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