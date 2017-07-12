Обвиняемый: «Я смогу возместить нанесенный ущерб, только взяв деньги у Али Аббасова»

2017-07-12 12:23 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, на суде под председательством судьи Афгана Гаджиева выступил проходящий в качестве потерпевшего представитель Министерства связи и высоких технологий Вюгар Бабаев. Он сказал, что в настоящее время обвиняемые возмещают нанесенный ущерб. В связи с этим В.Бабаев попросил отложить судебные процессы до определенного времени.

Судья сказал, что перерыв будет объявлен после выступления адвокатов.

Адвокат В.Зейналова Бейляр Мамишов сказал, что его подзащитный полностью возместил нанесенный государству ущерб. Адвокат представил в суде чек на оплаченную сумму в размере 7 млн. 330 тысяч 536 манатов.

Затем выступили адвокаты обвиняемых.

Обвиняемый Гамбар Бейбалаев сказал, что у него нет денег, чтобы возместить нанесенный ущерб: «У меня нет денег, я работал на совесть. В то время Али Аббасов хотел возместить нанесенный ущерб, однако ему не позволили. Я смогу оплатить долг, только взяв деньги у Али Аббасова. Не надейтесь на меня и не задерживайте процесс, потому что у меня нет денег на возмещение ущерба. Прошу вынести в моем отношении справедливое решение».

Процесс продолжится 19 июля.

Ранее выступивший на судебном заседании государственный обвинитель потребовал лишить свободы Б.Гусейнова на 15 лет, В.Зейналова на 14 лет, А.Мустафаева на 8 лет, Г.Бейбалаева на 10 лет, Э.Мамедова и Н.Мамедова – на 12 лет каждого. Прокурор попросил назначить условное осуждение на 5 лет 11 месяцев и 11 дней для обвиняемых М.Мамедова, Дж.Джафарова, С.Гумбатова, Б.Велиева и О.Рустамова.

Напомним, в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий стало известно, что гендиректор ПО «Бакинская телефонная связь» Бейтулла Гусейнов в 2009-2015 годах, войдя в преступный сговор с директором основанных своей супругой компании Bakı Rabitə Təmir Tikinti и Təmir Təchizat Servis Байрамом Велиевым и директором ООО «3 nömrəli Rabitə Təmir Tikinti» и “Rabitə Mülki Tikinti” Эмином Мамедовым, передал им проект на реализацию работ по проведению новых телефонных линий и установку новых оборудований. Согласно заключенному между ними договору, 35-45 % перечисленных на счета этих компаний средств затем должны были в наличной форме возвращены самому Бейтулле Гусейнову. После этого Бейтулла Гусейнов, злоупотребив служебными полномочиями и организовав фиктивные тендеры, оформил поддельные документы, в которых указывалось, что работы по проведению фибер-оптических линий для интернета были проведены подконтрольными ему компаниями, хотя на в реальности эти работы были проведенными местными телефонными сетями. Благодаря этим махинациям Бейтулла Гусейнов присвоил 21 миллион 379 тысяч из 71 миллиона 263 манатов, перечисленных на счета подконтрольных ему ООО. Вместе с тем, у следствия есть основания для подозрений, что руководитель аппарата министерства Видади Зейналов, оформляя госзаказы на близкие себе компании и увеличивая их стоимость в 4-5 раз, присвоил 73 миллиона 590 тысяч манатов.

В ходе расследования были выявлены случаи присвоения бюджетных средств и служебного подлога во входящих в структуру министерства ООО «Aztelekom», «AzİnTelekom», Центре информации и расчетов, «Optik Rabitə Tikinti və Quraşdırma».

Таким образом, главе ПО «Бакинская телефонная сеть» Бейтулле Гусейнову, главному бухгалтеру ПО Анару Мустафаеву, директору ООО «3 nömrəli Rabitə Təmir Tikinti» и ООО «Rabitə Mülki Tikinti» Эмину Мамедову, директору ООО «Bakı Rabitə Təmir Tikinti» и ООО «Təmir Təchizat Servis» Байраму Велиеву, а также главному бухгалтеру ООО «Азтелеком» Октаю Рустамову были предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. Главе аппарата министерства Видади Зейналову, гендиректору ООО «AzİnTelekom» Джалилу Джафарову, гендиректору ООО «Азерпочт» Гамбару Бейбалаеву, директору ООО «Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma» Намазалы Мамедову предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 и 308.2, а главбуху этого ООО Сахрабу Гумбетову - по статьям 179.3.2, 308.2 и 313. В отношении всех этих лиц была избрана мера пресечения в виде ареста.