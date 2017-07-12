МГ ОБСЕ об итогах встречи Мамедъярова и Налбандяна

2017-07-12 12:19 | www.oxu.az | 4

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, Стефан Висконти и Ричард Хогланд распространили заявление по итогам встречи глав МИД Азербайджана и Армении, которая состоялась 11 июля в Брюсселе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в тексте заявления отмечается, что по итогам встречи министры согласились с тем, чтобы передать их президентам предложения сопредседателей для встречи на высшем уровне в этом году.

Посредники в свою очередь предложили свою помощь в организации подобной встречи президентов.

На встрече 11 июля была также обсуждена ситуация на линии соприкосновения.

Министры и сопредседатели договорились вновь встретиться в Нью-Йорке в сентябре на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Н.О.