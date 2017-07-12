В России изъяли из продажи тонны азербайджанских помидоров

2017-07-12 12:28 | www.oxu.az | 5

Специалисты Россельхознадзора по Курганской области проводили карантинный фитосанитарный контроль партии томатов, прибывшей в Курган, весом 16,193 тонн.

Как передает Oxu.Az, об этом пишут российские СМИ.

Овощи привезли из Республики Азербайджан. В томатах выявлен карантинный вредитель — южноамериканская моль (томатная).

Россельхознадзор запретил реализацию зараженной продукции на территории региона. Собственнику выдано предписание: произвести обеззараживание томатов.

Н.О.