Минская группа ОБСЕ предложила встречу президентов Азербайджана и Армении – заявление (версия 2)

2017-07-12 11:43 | www.trend.az | 4

(Изменен заголовок, добавлены подробности после первого абзаца, первая версия опубликована в 11.33)

БАКУ /Trend/ - Минская группа ОБСЕ сделала заявление по встрече глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна накануне в Брюсселе, сообщает в среду сайт организации.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ - посол Российской Федерации Игорь Попов, посол Франции Стефан Висконти и посол США Ричард Хогланд встретились 11 июля с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Эдвардом Налбандяном, чтобы обсудить варианты дальнейшей работы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В совещании также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик, говорится в заявлении.

Министры договорились передать президентам своих стран предложение сопредседателей о встрече высокого уровня в конце этого года. Сопредседатели предложили свою помощь в организации этой встречи, говорится в заявлении.

Также обсуждалась текущая ситуация на линии соприкосновения войск, говорится в заявлении.

Министры и сопредседатели согласились вновь встретиться в Нью-Йорке в сентябре в кулуарах 72-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, говорится в заявлении.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)