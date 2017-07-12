Сопредседатели распространили заявление по итогам брюссельской встречи глав МИД Азербайджана и Армении

2017-07-12 12:33 | www.apa.az | 4

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление по итогам брюссельской встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минской группы ОБСЕ, сопредседатели предложили помощь для организации в конце года встречи президентов на высоком уровне.

В заявлении отмечается, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов, Стефан Висконти и Ричард Хогланд) 11 июля провели встречу с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Эдвардом Налбандяном. На встрече был обсужден формат дальнейшей работы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. На встрече также присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анжей Каспшик.

В заявлении отмечается, что в ходе встречи обсуждалась сложившаяся на линии соприкосновения войск обстановка. Министры двух стран согласились вновь встретиться в сентября этого года в Нью-Йорке в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.