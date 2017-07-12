Google вложил 800 тысяч долларов на разработку роботов-журналистов
2017-07-12 12:34 | www.oxu.az | 4
Проект Radar будет помогать местным газетам и сайтам справляться с нехваткой доходов.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на korrespondent.net, британское новостное агентство Press Association получило свыше 800 тысяч долларов от Google для создания проекта Radar, в котором новости будут писать роботы.
Предполагается, что роботы-журналисты смогут формировать свыше 30 тысяч новостей в месяц для местных СМИ. Старт проекта назначен на 2018 год.
Сейчас над Radar работают пять человек, которые пытаются автоматизировать новости по медицине, криминалу, занятости и другим сферам, полученные из открытых источников.
Radar будет помогать местным газетам и сайтам справляться с нехваткой доходов от рекламы и из других источников, создавая эффективный с точки зрения стоимости контент.
Подчеркивается, что Radar не сможет полностью отказаться от людей-журналистов, которые продолжат редактировать новости и настраивать алгоритмы их написания.