Google вложил 800 тысяч долларов на разработку роботов-журналистов

2017-07-12 12:34 | www.oxu.az | 4

Проект Radar будет помогать местным газетам и сайтам справляться с нехваткой доходов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на korrespondent.net, британское новостное агентство Press Association получило свыше 800 тысяч долларов от Google для создания проекта Radar, в котором новости будут писать роботы.

Предполагается, что роботы-журналисты смогут формировать свыше 30 тысяч новостей в месяц для местных СМИ. Старт проекта назначен на 2018 год.

Сейчас над Radar работают пять человек, которые пытаются автоматизировать новости по медицине, криминалу, занятости и другим сферам, полученные из открытых источников.

Radar будет помогать местным газетам и сайтам справляться с нехваткой доходов от рекламы и из других источников, создавая эффективный с точки зрения стоимости контент.

Подчеркивается, что Radar не сможет полностью отказаться от людей-журналистов, которые продолжат редактировать новости и настраивать алгоритмы их написания.

С.С.

