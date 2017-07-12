Беларусь демонстрирует яркий пример содружества двух языков - Виталий Игнатенко

2017-07-12 11:57 | www.trend.az | 4

Беларусь демонстрирует яркий пример содружества двух языков. Об этом заявил президент Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП), посол доброй воли ЮНЕСКО Виталий Игнатенко на пленарном заседании XIX Всемирного конгресса русской прессы "Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации", который проходит в Минске, передает БЕЛТА.



"Беларусь демонстрирует яркий пример содружества двух языков, самое яркое отношение к русскому языку", - отметил Виталий Игнатенко. Он подчеркнул личный вклад в этот процесс Президента Беларуси Александр Лукашенко.



Виталий Игнатенко сказал, что неслучайно сегодня надел медаль Франциска Скорины, которую получил из рук главы белорусского государства. "Важно, что 500-летие книгопечатания так масштабно отмечается в вашей республике. Франциск Скорина сделал очень много для развития славянских наук, языков, он был одним из первых переводчиков Библии", - заметил он.



Президент ВАРП подчеркнул, что Минск последнее время становится столицей масштабных международных мероприятия. "Только что завершилась сессия ОБСЕ, где прозвучали очень важные инициативы для всей Европы, всего мира, а сегодня - это столица русской прессы", - сказал он.



XIX Всемирный конгресс русской прессы "Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации" собрал в Беларуси представителей СМИ 52 государств. Страна принимает конгресс уже во второй раз - 15-й по счету проходил на этой же площадке в 2013 году.



Организаторами XIX Всемирного конгресса русской прессы выступают Всемирная ассоциация русской прессы, Министерство информации Беларуси, Фонд сотрудничества с русскоязычной прессой - Фонд ВАРП.



Всемирная ассоциация русской прессы, созданная 24 июня 1999 года, - открытая международная неправительственная организация печатных и электронных средств массовой информации, агентств, издательств, редакций, телевизионных и радиопрограмм. По данным Совета ВАРП, русскоязычные газеты, журналы, издательства, радио, телевидение существуют сейчас более чем в 70 странах мира. Значительная часть из них представлена в ВАРП или сотрудничает с ней.